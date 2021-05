Financiamento rural cresce 150% em 2021 no Acre

No Acre, o Banco da Amazônia registrou o maior volume de financiamentos rurais de sua história em 2020. Ao todo, foram R$ 138 milhões em empréstimos destinados, exclusivamente, para o trabalhador do campo. De acordo com o superintendente, os números registrados em 2021 são extremamente animadores e devem estabelecer um novo marco na concessão de crédito.

No primeiro quadrimestre, o banco superou em 150% o valor dos financiamentos rurais contabilizados no mesmo período do ano passado.

Mantida a tendência, deve superar a casa dos R$ 200 milhões. Os dados foram apresentados ao governador Gladson Cameli pelo superintendente regional do Banco da Amazônia, José Luiz Cruz, em reunião ocorrida nesta quarta-feira (26).

O governador gostou do que ouviu. “Estes números nos mostram que estamos no caminho certo e é a prova que o agronegócio já deu certo. O produtor só vai buscar um financiamento se ele tem a segurança necessária que vai trabalhar e tirar o seu sustento. Desde o primeiro dia do nosso governo, temos feito tudo que é possível para alavancar a zona rural e todo esse nosso esforço está valendo muito a pena”, observou Cameli.