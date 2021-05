Festival LGBTQIA+ Transamazônico começa nesta quarta-feira (26) em Rio Branco

Começa às 21 horas de hoje, 26 de maio, e vai até o próximo dia 30 a 1a edição do Festival de Cinema Internacional LGBTQIA+ Transamazônico. O evento ocorre de forma totalmente online e gratuita, e reúne produções cinematográficas do Brasil, Argentina, Chile e França. A atividade é financiada pelo governo do Estado, por intermédio da lei Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

São 13 longas no total de 5 dias; eles abordam temáticas como sexualidade, gênero, cidadania e direitos humanos. Os interessados podem acompanhar o evento pelo instagram (@festivaltransamazonico) e no site www.festivaltransamazonico.com.br.

O organizador do festival, Moisés Alencastro, relata que o festival, além de entretenimento, é um ato político. “É um ato de resistência, de marcar posicionamento. Uma ação de luta contra o preconceito e a homofobia. Nós vamos falar de tudo isso de maneira lúdica, através dos filmes”.