Acre tem quase 70% de aumento do desmatamento em abril

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) divulgou números atualizados sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com os estudos do órgão, o Acre teve um aumento de 67% na área desmatada se for levado em comparação o mesmo período de 2020.

O dados mostram que em abril o estado desmatou uma área de 10 km². Enquanto que no mesmo mês no ano passado, essa área era de 6 km².

Mesmo tendo o menor percentual de desmatamento dentro da Amazônia Legal, o Acre apresentou, no mês de abril, um aumento de 67% de área desmatada em comparação com o mesmo período no ano passado.

A Amazônia Legal teve 778 km² de seu território desmatado em abril deste ano. Ainda segundo o Imazon, esse é o maior valor da série histórica para o mês dos últimos 10 anos.

A boa notícia é que o Acre tem o menor percentual de desmatamento dentro da Amazônia Legal. No ranking dos estados com maior área desmatada, o Amazonas lidera a lista com a maior parte do percentual (28%), seguido pelo Pará (26%), Mato Grosso (22%), Rondônia (16%), Roraima (5%), Maranhão (2%) e Acre (1%).