Acre irá receber novo lote com mais de 21 mil doses de vacina nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (26) o governo do estado do Acre informou a chegada do 25° e 26° lote de vacinas contra Covid-19, sendo 19.500 doses da AstraZeneca e 2.340 doses da Pfizer, totalizando 21.840 mil doses.

A chegada dos imunizantes em solo acreano ocorrerá às 14h10, no Aeroporto de Rio Branco.

O lote da Pfizer que chega deverá ser destinado para a primeira dose da imunização. As doses precisam estar em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias, devendo ser utilizadas em um curto período de tempo. O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo. Já as da AstraZeneca será usada para vacinação de comorbidades e de 2° dose.

A vacinação contra a covid-19 foi iniciada em 19 de janeiro de 2021. De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu mais de 234.910 doses de vacinas e foram aplicadas 136.888 até início de maio.