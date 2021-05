Xapuri tem número expressivo de novos casos de tuberculose em maio, segundo Secretaria

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) emitiu um alerta a respeito da confirmação de um número preocupante de novos casos de tuberculose em um único dia neste mês de maio.

De acordo com a responsável pela Vigilância Epidemiológica no município, Bruna Bispo, entre as semanas epidemiológicas 1 a 19, de janeiro a maio, foram confirmados 4 casos de tuberculose em Xapuri.

Fora esse 4 casos confirmados e já em tratamento, foram diagnosticados mais 6 casos em um único dia, por meio de exame de baciloscopia, mais conhecido como exame de escarro.

A profissional orienta a população para que procure uma unidade de saúde para ser examinado caso apresente sintomas como tosse seca por mais de três semanas, perda de peso, falta de ar e cansaço.

“Orientamos a população a procurar atendimento caso apresente alguns desses sintomas e fizemos uma reunião com os enfermeiros a fim de avaliar a situação e orientá-los na realização dos diagnósticos”, disse.

A doença

Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch, a tuberculose (TB) é uma doença infecciosa transmitida através de gotículas respiratórias expelidas por pessoas com a enfermidade ativa.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública mundial. Estima-se que em 2019, no mundo, cerca de dez milhões de pessoas desenvolveram TB e 1,2 milhão morreram devido à doença.

Em 2020, o Brasil registrou 66.819 casos novos de TB, com um coeficiente de incidência de 31,6 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, foram notificados cerca de 4,5 mil óbitos pela doença, com um coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes.

Diagnóstico da tuberculose em tempos de Covid-19

Em 2020, observou-se uma queda de 16% na notificação de casos novos de TB em comparação com 2019. Essa redução foi mais pronunciada a partir do mês de abril, sendo que em maio verificou-se a maior variação do período(-34%) em relação aos casos notificados.

Paralelamente, constatou-se uma diminuição de 14% no consumo de cartuchos de teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) quando comparado o ano de 2020 ao de 2019. No mês de maio de 2020, particularmente, a redução no consumo de cartuchos foi de 44% em relação ao mês de maio do ano anterior.