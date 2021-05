Trabalhadores da Upa da Sobral fazem protesto contra terceirização

Pela segunda vez no ano, os servidores da Saúde que atuam na UPA Franco Silva, na Baixada da Sobral, realizaram um protesto na manhã desta terça-feira (25) contra uma suposta terceirização da unidade pelo Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC).

O ato com cartazes contou com a presença do presidente do Sintesac e vereador de Rio Branco, Adailton Cruz, e do deputado estadual, Jenilson Leite, ambos do PSB. De acordo com Cruz, os servidores precisam dar um basta e se manifestar contra a terceirização da unidade. “Não à terceirização”, declarou.

A lei que criou o Igesac foi sancionada em junho do ano passado pelo governador Gladson Cameli, mesmo com a discordância da maioria dos sindicatos de saúde do estado que chegaram a acusar o projeto de lei, de autoria do Executivo, de golpe.

O objetivo da lei é legalizar a situação dos servidores do Pró-saúde no estado, que tem mais de mil profissionais que corriam o risco de serem demitidos por determinação do Ministério Público do Trabalho (MPT). A decisão é de 2017 e, desde então, as categorias tentavam reverter a situação.

Recentemente a direção do Igesac emitiu nota e explicou que o órgão possui regulamentação na Lei criada em 2008, que foi alterada em 2020 e que prevê o suporte à Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) em até 40% de suas unidades, não se tratando, portanto, de qualquer forma de terceirização, uma vez que a empresa é entidade sem fins lucrativos.

A saúde destacou, ainda, que com relação ao contrato de serviços de Recursos Humanos e contabilidade, as afirmações de que a contratação ocorreu sem o processo licitatório não condiz com a realidade, uma vez que o referido contrato se deu por meio de pregão presencial no ano de 2018, tendo a participação de inúmeras empresas, respeitando todos os moldes estabelecidos na legislação.