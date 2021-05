Servidores da Educação fecham avenida e protestam na PGE

Foto: Jardy Lopes

Os servidores da rede pública de Educação do Acre se reuniram em frente à Procuradoria Geral do Estado (PGE), na manhã desta terça-feira (25), para se posicionarem contra a medida que determina o encerramento da greve.

A categoria está em greve desde o último dia 13, onde pedem pela reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e o reajuste no piso salarial. No entanto, uma decisão do Tribunal de Justiça determinou que o órgão encerrasse a greve sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, disse que os servidores vão recorrer na justiça a decisão de suspensão da greve. Segundo ela, os atos de manifestação continuam.

“Nossa greve não está ilegal, o que está ocorrendo é uma decisão política do governador do estado. Não existe nenhum argumento legal que tenha sido feito para dar a suspensão da greve. A greve continua, os trabalhadores continuarão se movimentando, pressionando o governo.

Ainda na segunda-feira (24), a categoria entrou com agravo e busca uma reunião com a comissão de desembargadores que tem no Tribunal de Justiça (TJ). “Eles precisam também ouvir os trabalhadores”, explicou.

Com a paralisação dos trabalhadores, o ano letivo 2021 ainda não iniciou na maioria das escolas públicas do estado, para cerca de 148 mil alunos, de forma remota, mas, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), 90% das escolas aderiram ao movimento, porém, 30% dos servidores seguem trabalhando como manda a lei.