Rodrigo Damasceno entrega carta de desfiliação do PSDB após desentendimento com Cadmiel

A direção do Partido Da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmou, nesta terça-feira (25), o pedido de desfiliação do médico e ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno.

Damasceno deixa o ninho tucano cinco meses após sua filiação, que tinha como objetivo a candidatura majoritária à prefeitura da terra do abacaxi. Aparentemente chateado, ele cita no pedido de saída do partido os recentes desentendimentos com o deputado estadual Cadmiel Bonfim.

“Confesso-lhes que acontecimentos recentes me fizeram refletir, cito a ofensa pessoal proferida por um Deputado Estadual do nosso partido, PSDB, contra mim na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, estando inclusive sob objeto de lide através do Sindicato dos Médicos (que saiu em minha defesa frente a ofensa). Concluí que a trajetória política não pode ser feita com inconsistências e disputas internas desnecessárias”, declarou.

O médico destacou que, após o partido não ter se manifestado favorável, ele optou por deixar a sigla. “Não tendo tempo e energia para gastar com problemas internos, entendendo que o Deputado esteja há mais tempo nesse partido, mereça de certa forma uma prioridade e anuência partidária, continuarei fazendo o bom combate e a boa disputa, nesse momento sem filiação partidária, pois sempre fiz o bem sem vinculação partidária, embora entenda que precisamos ocupar o espaço da boa política com o risco desse espaço ser ocupado por pessoas que não estejam a altura do desafio”, disse Damasceno, deixando nas entrelinhas que Cadmiel não está preparado para os embates da política.

Na carta, Rodrigo reconhece a importância do partido na sociedade Brasileira e local. No entanto, destaca que o objetivo do partido com a sua filiação era a disputa do Executivo Municipal de Tarauacá. Ele alega que o fato não foi possível por motivos de ordem pessoal. “Contudo, desde a minha filiação sempre procurei organizar um grupo político do PSDB em Tarauacá. Antes da minha participação o partido não tinha uma representatividade significativa no Município, conseguimos em um curto período, a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal, sendo que os dois vereadores mais votados foram do PSDB”, declarou.