Escola SESI retoma aulas presenciais da Educação Infantil, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental

Instituição adota todos os protocolos de segurança para garantir a saúde dos alunos, professores e demais profissionais

A Escola SESI, em Rio Branco, retomou na última semana as aulas presenciais da Educação Infantil. Nesta segunda-feira, 24 de maio, também puderam voltar às salas alunos do 5º e do 9º do Ensino Fundamental. Trata-se de um retorno gradual, com formato presencial recebendo 30% dos estudantes por turma. Os demais seguem acompanhando as aulas on-line.

E o retorno à escola é motivo de empolgação e grande alegria. É o que conta Esther Maria, de 10 anos, aluna do 5º ano. “Estava muito ansiosa para voltar, rever os professores e colegas. Me senti bastante segura com os protocolos da escola e o cuidado que estão tendo com a gente. É um dia de felicidade”, comentou a estudante.

Outro que também estava bastante animado era Calebe Cavalcante da Rocha, de 4 anos. Ele estuda no SESI desde 2018. “Ele acordou hoje e vibrou porque era o dia de voltar para escola. É um lugar que ele ama e se sente muito bem”, relatou Paula Cavalcante, mãe do aluno.

Embora ainda não seja possível ter as salas cheias como ocorria antes da pandemia, os professores sentem-se entusiasmados com o retorno gradual dos alunos. “É uma sensação maravilhosa tê-los de volta conosco presencialmente na Escola SESI. São crianças novas e esse contato é fundamental. Assim, podemos ter um olhar mais próximo, o que é importante também para a didática. A felicidade deles nos alegra demais”, destaca a professora do Pré II, Cleide Teixeira de Souza.

Segundo a diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo, a instituição tem adotado protocolos rígidos de segurança e tem planejado o retorno das demais séries/anos conforme as orientações do Decreto Governamental nº 7.225/2020, proporcionando aos estudantes e corpo docente a segurança necessária para as atividades presenciais,.

Assessoria Sistema FIEAC