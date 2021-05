Acreano brilha em evento de lutas nos EUA e sonha em chegar ao UFC

Aos 20 anos recém-completados no mês de janeiro, o jovem Matheus Camilo ganhou presente de aniversário um tanto atrasado, mas de muita felicidade. No último dia 22 de maio, ele participou nos Estados Unidos do torneio do North American Grappling Association – NAGA, a maior associação de Grappling do mundo. Grappling significa luta agarrada, como judô ou jiu-jitsu, sem chutes e socos.

Apesar de estar lutando em Las Vegas, Matheus não se intimidou e trouxe o título para casa. Nascido e criado na baixada da Sobral, ele conta que nunca teve nenhum incentivo financeiro do governo para lutar. Desde cedo correu atrás e lutou pelos seus sonhos, com apoio principalmente da família e alguns patrocinadores.

Há poucos meses atrás, estava morando no Rio de Janeiro, lutando pela Academia Nova União, uma das mais tradicionais do país, quando surgiu a oportunidade de ficar em Las Vegas durante alguns meses treinando e participando de competições. Matheus sabe que é uma oportunidade de ouro para conseguir realizar seu grande sonho, que é fazer parte do UFC.

“Feliz demais com esses títulos. Esse intercâmbio é muito bom e importante, Preciso ter um cartel para conseguir meu sonho que é daqui uns dois ou três anos poder fazer a minha estreia no UFC”, afirma Matheus.