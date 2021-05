Salário base de médico na prefeitura de Rio Branco é de R$ 1,8 mil

O presidente do Sindicatos dos Médicos no Acre, Guilherme Pulici, alertou nesta segunda-feira, 24, que a profissão de médico no âmbito municipal está acabando devido ao salário base que é pago pela prefeitura de Rio Branco.

Segundo ele, o salário base da prefeitura da capital se encontra defasado e gira em torno de R$ 1.800,00 sem contar os penduricalhos. Os médicos no âmbito do município trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Referência de Atendimento Primário (URAPs).

“Atualmente, o município paga R$ 1,800 como salário base e o resto que o médico ganha nas folhas é adicional ou mais conhecido por penduricalhos. A carreira de médico do município está acabando. Se não for tomada uma medida de urgência através do secretário municipal, eu não sei o que nos espera”, explicou.

Guilherme Pulici afirmou que aguarda uma reunião com o secretário municipal de saúde, Frank Lima, para discutir o problema, mas alegou que para os médicos é muito desinteressante trabalhar no âmbito do município com o salário base pago atualmente.

“O secretário prometeu uma agenda e ainda estou aguardando uma data. É extremamente desinteressante para o profissional trabalhar na prefeitura com o salário que é pago hoje. Muitos dos profissionais já optaram por sair da carreira da Prefeitura para ir pelo Programa Mais Médicos porque lá pagam mais, porém não recolhem contribuição previdenciária, o que também é outro problema”, salientou.