Rio Branco já arrecadou mais de 76% do IPTU previsto para 2021

O município de Rio Branco já arrecadou Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 76,5% do valor previsto para 2021, R$ 30 milhões.

“Estamos já finalizando o mês de maio e acredito que fecharemos ainda daqui para o meio do ano esse valor previsto que foi lançado e até um pouco mais”, informou o secretário de Finanças da Prefeitura, Cid Ferreira.

“Os recursos arrecadados com o IPTU ele vêm no momento certo e todo o dinheiro ser á investido em melhorias para a população seja na abertura e manutenção de ramais, asfaltamento de ruas, manutenção dos parques da cidade”, disse.

Até o fim do ano se espera uma arrecadação de cerca de 40 milhões de reais. Muitos contribuintes que se encontravam inadimplentes com o Fisco tiveram a oportunidade de negocias suas dívidas através do Refis.

Foram lançados R$ 28 milhões e espera-se arrecadar pelo menos 50% desse valor.