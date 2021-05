Programação do aniversário de Mâncio Lima conta com entrega de obras de mais de R$ 4 milhões

A programação de aniversário de Mâncio Lima terá início nesta terça-feira, 25, e prossegue até domingo, 30, quando o município completará 44 anos de fundação. Durante 5 dias haverá inaugurações de obras públicas no valor de R$ 4,3 milhões. Por causa da pandemia de coronavírus, para não haver aglomeração, a população não poderá participar das inaugurações e tudo será transmitido por meio das redes sociais da prefeitura.

Na terça às 9 horas, o prefeito Isaac Lima, vai inaugurar o Mercado Municipal Hermecílio Barreto de Lima no Bairro São Francisco.

Na quarta feira, 26, as 8 horas será a vez da inauguração da Unidade Básica de Saúde Dr. Cerqueira e da assinatura da Ordem de Serviço do Ginásio Coberto, no bairro Guarani.

A inauguração das melhorias sanitárias domiciliares da Comunidade São Domingos e da Creche e Escola Indígena Ãdebãiki, na Terra Indígena Puyanawa será na quinta feira, 27, a partir das 9 horas da manhã.

Na sexta-feira, 28, às 8 horas no bairro Iracema a Unidade Básica de Saúde José Araújo, será entregue à população.

Sábado, 29, a programação inclui a inauguração do Centro do Idoso Raimundo Bernardo de Souza e a noite, a live do Show Ecumênico Celebrando a Fé.

O encerramento da programação de aniversário de Mâncio Lima, no domingo, 30, a partir das 19 horas, com Live Show de bandas locais, quando será divulgado o resultado do concurso de fotografia.

O prefeito Isaac Lima, destaca o fato do aniversário do município contar com a entrega de importantes equipamentos públicos. “Comemoramos o aniversário entregando presentes à população, que terão mais possibilidades de acesso aos serviços de saúde, de educação e outros. Viva Mâncio Lima que está em pleno desenvolvimento”, exalta o prefeito.