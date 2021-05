Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza reunião para definir melhorias para os povos indígenas

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, 24, uma reunião entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul, representação das etnias e organização indígena não aldeados de Cruzeiro do Sul para apresentação de pautas e problemas que possam ser solucionados e encaminhados pela esfera pública. Atualmente esses indígenas não aldeados das terras indígenas Katukina e Jaminawa Arara do Igarapé Preto vivem em 18 bairros da cidade de Cruzeiro do Sul.

Estiveram presentes na reunião o prefeito em exercício, Henrique Afonso, a secretária de turismo e empreendedorismo Gleiciane Cruz e o assessor de articulação indígena da prefeitura, Adriano Katukina, que apresentou várias demandas dos povos indígenas com destaque especial para a reivindicação de um espaço para a venda dos artesanatos, produzidos por mais de 50 mulheres artesãs e não tem um local fixo para vender o material. Recentemente, como compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima, foi criado o Departamento Especial Indígena na prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Outras questões reivindicadas pelos representantes dos povos foi a construção e de um diálogo e parceria com o poder público, que possa melhorar a vida nas aldeias, com investimentos da prefeitura. Por fim, o prefeito em exercício, Henrique Afonso recebeu um documento contendo todas as reivindicações indígenas.

A atual gestão pensando em melhorar a relação entre o poder público e os povos indígenas criou a Coordenação dos Povos Indígenas para que haja essa relação, como explicou o coordenador Adriano Katukina.

“Articulamos essa reunião com nosso prefeito para que possamos discutir melhorias para nosso povo. Entregamos aqui um documento com nossas principais reivindicações. Contudo, destacou o olhar especial que esta gestão esta tendo com os povos indígenas”, enfatizou.

O prefeito em exercício, Henrique Afonso disse que a gestão do prefeito Zequinha Lima estará sempre empenhada em contribuir com o desenvolvimento dos povos indígenas.

“Essa reunião foi importante para que possamos estar alinhando ações que visam desenvolver políticas públicas voltadas para nossos índios. A gestão já fez história ao criar a Coordenação do Povos Indígenas e agora estamos recebendo este documento com várias demandas, que dentro do possível estaremos executando para facilitar a vidas dos nossos povos indígenas”, concluiu Henrique Afonso.