Pessoas com doenças crônicas neurológicas começam a ser vacinadas em Rio Branco

A capital acreana começa a imunizar nesta segunda-feira, 24, mais um grupo prioritário na campanha de vacinação contra a Covid-19. Trata-se de pessoas com doenças crônicas neurológicas. A inclusão desse grupo foi uma determinação do Ministério da Saúde (MS). A imunização ainda está sendo aplicada em grávidas e mulheres no pós-parto e outras pessoas com comorbidades.

Esse novo grupo de doenças crônicas corresponde a pessoas com doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem a função respiratória; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular e com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares.

A aplicação da 2ª dose da vacina também está ocorrendo n o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC, das 8h às 17h.

A previsão para que a cidade comece a entrar em outra fase da campanha é a primeira quinzena de junho. Rio Branco vai pedir para entrar na quarta fase, vacinar pessoas sem comorbidades.

Pontos de vacinação para pessoas com comorbidades: Urap Bacurau; Urap Valdeisa Valdez; Urap Eduardo Assmar; Urap Rosângela Pimentel; Urap Vila Ivonete; Urap Roney Meirelles; Urap Hidalgo de Lima; Urap Claudia Vitorino; Urap São Francisco e Policlínica Barral y Barral.