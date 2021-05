Forte turbulência em voo da GOL de Rio Branco a Brasília causa pânico a passageiros

Foto: Rede Social/Patrick Ferreira

O voo que saiu do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, com destino a cidade de Brasília (DF), no domingo, 23, enfrentou problemas de turbulência, assustando os passageiros que estavam na aeronave.

De acordo com informações da Infraero, equipes de resgate foram acionadas e estiveram a postos em solo no Aeroporto Juscelino Kubitschek, mas não há relato de feridos, apenas o pânico que foi ocasionado, gerando mal-estar de saúde em alguns passageiros.

Um dos passageiros, o modelo acreano, Patrick Ferreira, relatou os momentos de pânico vividos. “O avião balançou muito por muito tempo”, disse.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com a assessoria da empresa Gol, mas até o fechamento da reportagem, não obteve resposta.

AS CAUSAS DO FENÔMENO

Na maioria dos casos, a turbulência no avião é relacionada com tempo ruim, nuvens pesadas e chuva. Mas não é apenas nessas situações que o problema existe.

A aeronave pode balançar por vários motivos. Por exemplo: diferenças no relevo, alterações de pressão atmosférica e temperatura, variação na velocidade do vento e até mesmo com céu claro.

Veja o relato de Patrick Ferreira: