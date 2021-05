Final de semana tem 2 mortes e nova fuga de paciente com Covid-19 no Juruá

O Boletim do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul divulgado nesta segunda-feira, 24, trouxe o registro de duas mortes por complicações do novo coronavírus.

Além disso, a unidade contabiliza mais 5 altas médicas e uma nova fuga de paciente da unidade hospitalar. As vítimas recentes da Covid-19 no hospital são de pacientes naturais de Feijó e Porto Walter.

Há 29 pessoas internadas no Hospital, sendo 17 na clínica e 12 na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Dos 17 doentes da clínica, 13 são de cruzeiro do sul e dos 12 da UTI Covid , 3 são de Cruzeiro, 4 de Tarauacá, 3 de Mâncio Lima, 1 Rodrigues Alves e 1 de Eirunepé.