Menor usuário de droga é apreendido após furtar crânio de cemitério em Rio Branco

Uma ação rápida de investigação dos policiais civis da 1ª Regional na tarde deste sábado, 22, resultou na apreensão do adolescente R. A. S. de 16, pelo furto de um crânio humano de um cemitério que foi deixado em frente a rádio Difusora Acreana, na Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco.

Logo após a ciência do fato, policiais civis da 1ª Regional iniciaram as diligências com apoio da Policia Militar por meio do 1ªBPM visando identificar e localizar o possível indivíduo que havia deixado a ossada humana naquele local.

O trabalho da Polícia Militar foi imprescindível para localização do menor. A região é monitorada pela Polícia Militar por meio do 1°BPM, o que facilitou a captura.

No curso das diligências, os policiais tomaram ciência de que o menor de idade, R. A. S, de 16 anos, seria o responsável por deixar a ossada no local, sendo detido nas proximidades do hotel do Papai, no Centro.

Informalmente o menor contou aos policiais ser usuário de drogas, confessando que realmente deixou o crânio em via pública, acrescentando que no dia anterior, após o uso de crack, havia retirado o mesmo de uma sepultura no cemitério São João Batista.

O menor também indicou o local exato de onde retirou a ossada, sendo confirmado depois pela administração do cemitério.

O crânio foi coletado pelos peritos e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) que posteriormente será recolocado no seu devido lugar.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Com informações Ascom/Polícia Civil