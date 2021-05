Xapuri vacinará, a partir desta segunda, pessoas acima de 50 anos sem comorbidades

Depois de avançar para as faixas etárias dos 58 e dos 55 anos de idade, a Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) anunciou que iniciará, a partir desta segunda-feira, 23, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem comorbidades acima dos 50 anos.

A informação foi confirmada pelo diretor de Atenção Básica em Saúde do município, o enfermeiro Francisco Andrade. Segundo ele, há a disponibilidade de cerca de 600 doses, já garantindo-se a segunda aplicação, o que atenderá a 300 pessoas no primeiro momento.

Francisco Andrade explica que o avanço nas faixas de idade se dá em razão de um considerável índice de recusa à vacina destinada à população ribeirinha após as equipes percorrerem toda a extensão dos rios Acre e Xapuri nos limites do município.

“Nós avançamos bastante, após percorrermos os dois rios, Acre e Xapuri, e houve muita recusa de dose, e nós não podemos obrigar as pessoas a se vacinarem, o que fez com fossem sobrando vacinas, o que nos permitiu avançar sem prejudicar os demais grupos”, explicou o profissional.

Outro fator citado pelo profissional para o avanço da campanha de vacinação é a baixa procura na faixa etária dos idosos (acima dos 60 anos) nos últimos 30 dias, o que levou à decisão de não se estocar essas doses e expandir a imunização aos demais grupos.

A vacinação segue sendo realizada nos locais de costume na cidade, as UBS’s Tia Vicência, na rua João Antônio de Carvalho (Rua do Ibama), e José Francisco da Silva, no bairro Sibéria, além de um ponto de vacinação na praça São Gabriel.

De acordo com o chefe da Atenção Básica em Saúde do município, cerca de 13% da população local já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Xapuri é líder em casos da doença na regional do Alto Acre, com 3.117 diagnósticos.

A vacinação acima dos 50 anos se dará por ordem de chegada obedecendo a programação constante no card abaixo, divulgado pela Semusa. Xapuri já aplicou, até a última atualização do Boletim Municipal, 3.749 doses de vacina contra a Covid-19.