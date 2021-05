Presidente nacional do Solidariedade oficializa mudanças na atual direção da sigla no Acre

O presidente nacional do Partido Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, comunicou, em nota, a destituição de toda a direção do partido no Acre, comandado, atualmente, pelo secretário de Meio Ambiente, Israel Milani. A nota foi enviada com exclusividade ao ac24horas na manhã deste sábado (22).

De acordo com o dirigente, as razões para a destituição é por conta da aproximação de Israel com o PROS e o Republicanos. “Não sendo esclarecido o objetivo dessa ação, gerou dúvidas sobre a possibilidade do crescimento do partido e consolidação das eleições no pleito de 2022”, declarou.

Em outro trecho do comunicado, Paulinho diz que a manobra deixa a entender que o partido foi colocado em posição secundária nos projetos. Além disso, outra razão pela mudança, seria a informação que o comando do SD seria repassado a terceiros. “Gerou mais insegurança quanto aos projetos no Acre”, informou.

Paulinho citou que o partido garantiu todos os subsídios a sigla no estado, inclusive com recursos para a eleição da deputada federal Vanda Milani.

O dirigente encerrou ressaltando que e direção nacional está atento ao crescimento da sigla nos estados. “A executiva nacional acompanha e auxilia nas negociações para o desenvolvimento das candidaturas em 2022, se colocando à disposição de todas as direções estaduais”, explicou.