Motorista perde controle de veículo, colide com motocicleta e deixa dois em estado grave

Um acidente envolvendo um veículo modelo HB20 e uma motocicleta modelo Honda, deixou duas pessoas gravemente feridas na tarde deste sábado, 22, na Avenida Ceará em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, os dois homens trafegavam na moto no sentido bairro-centro quando pararam no semáforo da Avenida Ceará com a rua Floriano Peixoto. A condutora do veículo HB20, que trafegava no mesmo sentido, não parou no semáforo e colidiu violentamente na traseira da motocicleta. Com o impacto, os dois homens e moto foram arremessados na frente um posto de combustível, bateram a cabeça no asfalto e sofreram fraturas. A condutora do veículo HB20 permaneceu no local.

A ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

A motocicleta foi removido por um guincho.

Veja o vídeo: