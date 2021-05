Servidores da educação fazem panelaço e cobram propostas

Servidores da educação realizam na manhã desta sexta-feira (21) um panelaço em frente a Procuradoria Geral do Estado (PGE) com objetivo de cobrar a emissão do parecer com a proposta feita pelo governo.

A professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), destacou que a culpa pela manutenção da greve é culpa da equipe de governo. “Já está com mais de três dias e eles não emitiram a proposta. Querendo que eles deem celeridade ao processo”, declarou.

Nascimento ressaltou que mais de 90% das escolas da rede pública aderiram ao movimento e estão com as atividades paralisadas tanto na capital como no interior do estado.

O movimento grevista reivindica a reposição das perdas inflacionárias correspondente ao período de 2017/2021, a nova reestruturação da tabela dos pisos da carreira do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR da Educação), o pagamento das aulas complementares, o retorno da remuneração do ensino especial, a contratação dos professores do cadastro de reserva, a correção da gratificação dos gestores de escola e a vacinação em massa da comunidade escolar.