Noite é marcada por briga entre mulheres em bar com direito a tapas e puxões de cabelo

Um vídeo mostrando uma briga entre duas mulheres no bar Beer Center, localizado na região central de Cruzeiro do Sul, na noite desta quinta-feira, 20, viralizou nas redes sociais.

A pancadaria entre as duas mulheres, teria acontecido após um desentendimento no local. Não se sabe o que motivou esse desentendimento. Os seguranças do estabelecimento ainda tentaram conter as duas, mas sem sucesso.

Nas imagens, é possível ver o momento em que as valentonas acabam caindo do lado de fora, mas a confusão continua com socos, pontapés, puxadas de cabelo e tapas.

Com informações do Juruá em Tempo.

Veja o vídeo: