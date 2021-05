Ney, Dêda e Moisés teriam tentado tomar comando do Solidariedade de Israel Milani

O ex-presidente do PROS, Dêda Amorim, o presidente do Podemos, ex-deputado Ney Amorim e o secretário de assuntos estratégicos, Moisés Diniz, teriam tentados nos últimos dias, em Brasília, tomar a direção do Partido Solidariedade (SD), comandado pelo presidente regional, Israel Milani, no Acre.

A informação foi repassada ao ac24horas por meio de representantes nacionais da sigla. Os dirigentes disseram que a tentativa foi rechaçada pelo deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), conhecido como Paulinho da Força, atual presidente nacional do partido.

A alegação do presidente do Solidariedade é que o partido conta com representatividade no cenário nacional, no caso, a deputada federal Vanda Milani, que mesmo deixando o partido para ir para o PROS, continuará influenciando as decisões da sigla.

Em contato com o secretário Moisés Diniz, o gestor negou que teria se reunido na intenção de assumir o comando do partido. Segundo ele, não houve tratativas. “Me sentiria honrado, se fosse convidado. Eu me identifico com o Solidariedade, um partido que nasceu das lutas do povo brasileiro, em especial, dos trabalhadores”, declarou. A reportagem do ac24horas procurou o secretário de meio ambiente, Israel Milani, para ouvir sobre o tema, mas, ele preferiu não comentar o assunto.

Ainda não se sabe se estratégia adotada por Ney, Dêda e Moisés possa ter contado com o aval do Palácio Rio Branco. A reportagem não conseguiu contactar Dêda e Ney Amorim.