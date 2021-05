Nenhuma morte por Covid-19 foi registada nas últimas 24 horas em Cruzeiro do Sul

De acordo com o Boletim do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul desta sexta-feira, 21, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada no município nas últimas 24 horas.

Há um total de 32 pacientes internados na unidade hospitalar, sendo 20 na clínica e 12 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que segue com 60 % de ocupação há 4 dias.

Os ocupantes das UTIS são 3 doentes de Cruzeiro, 4 de Tarauacá, 1 de Feijó, 2 de Mâncio Lima, 1 de Guajará (AM), 1 de Eirunepé (AM).

Nas últimas 24 horas foram registradas 3 altas médicas.