Indústria Solidária entrega colchões, camas e donativos à prefeitura de Rio Branco

Doações serão repassadas às famílias que enfrentam dificuldades financeiras em virtude das enchentes e da pandemia

A campanha Indústria Solidária realizou mais uma entrega na manhã desta sexta-feira, 21 de maio. Foram doados à prefeitura de Rio Branco camas, colchões, donativos, kits de limpeza e higiene pessoal. Os produtos serão repassados às famílias que enfrentam sérias dificuldades financeiras em virtude das enchentes e da pandemia.

De acordo com o presidente da FIEAC, José Adriano, o período de pós-enchente é ainda de dificuldade para muitas famílias, que também sofrem em virtude de todas as adversidades impostas pela pandemia. “Isso é resultado de um esforço dos nossos empresários, com grande ajuda de federações de outros estados e do Departamento Nacional do SESI. Sabemos que nossa população ainda vive dias complicados e é gratificante poder contribuir de alguma forma”, ressaltou José Adriano.

João Paulo Pereira, vice-presidente da FIEAC e coordenador da campanha Indústria Solidária, também enalteceu a mobilização de sucesso do setor industrial. “Tivemos grande êxito, o que representa um verdadeiro exemplo de humanidade de nossas lideranças, federações e do SESI Nacional. E ficamos muito felizes por termos a certeza de que a prefeitura de Rio Branco dará a destinação correta para que esses produtos cheguem a quem realmente precisa”, frisou.

Valtim José, secretário da Casa Civil de Rio Branco, agradeceu a mobilização liderada pela FIEAC. “Recebemos com enorme gratidão essa doação. Irá beneficiar famílias carentes e chega sempre em um momento oportuno, pois as dificuldades permanecem mesmo no pós-enchente. Isso ajuda a prefeitura a cumprir o nosso papel social de apoio aos que mais necessitam”, destacou.

Também participaram do ato de entrega a coordenadora do movimento Mulheres da Indústria, Raimunda Holanda, o diretor da FIEAC, Raimundo Nonato, os presidentes do Sincepav, Reginaldo Pontes; do Sindsorvetes, Agacis Lima; o diretor presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Aragão, o superintendente do SESI/AC e diretor regional do SENAI, César Dotto, e outros empresários.

Assessoria FIEAC