Fernando Henrique Cardoso e Lula se encontram em São Paulo

Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula (PT) se encontraram na semana passada em São Paulo, durante um almoço da casa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim.

Os dois ex-presidentes não se encontravam pessoalmente desde 2017, quando FHC visitou Lula no hospital, na ocasião em que o petista tinha acabado de perder a esposa, dona Marisa Letícia. Ela morreu após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, provocado pelo rompimento de um aneurisma.

A foto do novo encontro foi postada nesta sexta-feira (21) nas redes sociais de Lula, que disse ter tido “uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia” com o tucano.

“A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para um almoço com muita democracia no cardápio. Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, afirmou o petista nas redes sociais.

Os dois ex-presidentes foram adversários políticos em duas eleições presidenciais, 1994 e 1998, vencidas por FHC. Nas eleições seguintes, Lula derrotou os dois candidatos do PSDB, José Serra (2002) e Geraldo Alckmin (2006), tendo sido igualmente reeleito presidente da República.