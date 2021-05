Duarte se reúne com diretor-presidente da Energisa e solicita melhorias na rede de Capixaba

Na tarde desta sexta-feira, o deputado estadual Roberto Duarte e a vereadora emedebista de Capixaba, Sara Franck, reuniram-se com o diretor-presidente da Energisa no Acre, José Adriano Silva, com o objetivo de buscar soluções para os problemas causados pelas quedas de energia naquele município.

Na oportunidade, a vereadora entregou um documento destacando as principais necessidades, a citar: extensão da rede de nergia elétrica no bairro Quixadá e a garantia na melhoria do fornecimento de energia. “Já ficamos mais de 15 dias sem os serviços do único caixa eletrônico do Banco do Brasil devido problemas causados pelas quedas de energia”, citou Sara Franck.

“Vamos fazer o que for preciso para solucionar estas questões. É nossa missão oferecer o melhor serviço para nossos clientes. Vocês foram eleitos pelo povo e estão aqui dando voz a eles. Coloco a Energisa sempre à disposição para atender as demandas enviadas pela sociedade aos gabinetes de vocês”, salientou José Adriano.

O deputado Roberto Duarte agradeceu a disposição do presidente da instituição em resolver os problemas apresentados. “Todas as demandas que repassei ao José Adriano ele me deu retorno. Tenho certeza de que conseguiremos avançar e, assim, melhorar os seriços de fornecimento de energia em Capixaba”, destacou.