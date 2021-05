Davi Friale anuncia chegada de nova frente fria para próximo domingo

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O meteorologista, Davi Friale, em boletim na manhã desta sexta-feira, 21, anunciou a chegada de uma nova frente fria para a noite deste domingo (23). Segundo ele, a onda de frio polar que chegará ao Acre e nas áreas próximas, poderá estabelecer novos recordes de frio do ano.

Friale afirmou que as primeiras cidades que sentirão o frio será: Rio Branco, Brasiléia e arredores.

“No entanto, será na segunda-feira que o dia será frio, com temperatura máxima abaixo de 20ºC, nesta parte do estado. Até o fim da tarde de segunda-feira, todo o Acre estará sob uma massa de ar polar, com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas, em alguns pontos, poderão passar de 40km/h”, explicou.

Segundo ele, antes dessa friagem “deverá ocorrer chuvas fortes, que poderão ser acompanhadas de temporais, devido à chegada da frente fria, que antecederá a incursão de ar polar. Assim, alertamos para a possibilidade de transtornos à população, neste domingo (23), principalmente em relação a fortes rajadas de vento da direção sudeste, que poderão derrubar árvores e danificar edificações”, salientou.