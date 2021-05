Cidadania abre processo seletivo para pré-candidatos a deputados estadual e federal

O Partido Cidadania no Acre, número 23, abriu nesta sexta-feira, 31, processo seletivo para a escolha dos 36 pré-candidatos a deputado estadual e 12 pré-candidatos a deputado federal que irão concorrer nas eleições de 2022 pela sigla.

Os candidatos interessados em concorrer pela sigla deverão entrar em contato pelo número: 68-99237-9462. Os escolhidos passarão por cursos de formação política, práticas de gestão pública e legislativa, além de técnicas de oratória e marketing político e estarão aptos a concorrer pela sigla.

O presidente da executiva Estadual Acre, David Hall, afirmou que a ideia basicamente é recrutar pessoas comuns e formá-los para que se tornem políticos fora do comum.

“Acredito que existe muita gente boa querendo entrar na política e essa é uma boa oportunidade de recrutarmos um time com disposição para aprender a fazer política com base em dados e evidências. A ideia basicamente é recrutar pessoas comuns e formá-los para que se tornem políticos fora do comum”, explicou.