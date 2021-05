Candidatos do cadastro de reserva da PC continuam com protesto

Nesta sexta-feira (20), pelo 5° dia consecutivo, os aprovados do Cadastro de Reserva da Polícia Civil estão acampados na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) em busca de uma posição oficial do governo em relação a data de convocação para a realização do curso de formação.

De acordo com a representante do movimento, Michelle Costa, 33 anos, o grupo almeja a convocação por parte do governo ainda em 2021. “O governador veio na madrugada e disse que tem interesse em convocar até fevereiro de 2022. Nós permanecemos aqui porque queremos uma resposta concreta sobre o início da academia e bem como o quantitativo a ser chamado. Nós já manifestamos, em diversas reuniões, que queremos a convocação para a Acadepol ainda em 2021”, explicou.

Em 2017, o concurso da Polícia Civil era para preenchimento de 250 vagas. Os salários variavam de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00. O processo seletivo teve 7.652 pessoas inscritas, segundo a Secretaria de Gestão e Administração (SGA).

Ao todo, 176 eram para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para o cargo de delegado de Polícia Civil e outras 36 vagas para escrivão.