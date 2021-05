Acrelândia e Rio Branco decretam luto pela morte de Beth Bocalom

O atual prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende (MDB), decretou nesta sexta-feira, 21, luto oficial de três dias pela morte da ex-primeira-dama do município, Dona Beth Bocalom, falecida na quarta-feira, 19, em Araguari, Minas Gerais (MG). O atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, já foi ex-gestor de Acrelândia por três vezes.

O mesmo ato foi decretado pela prefeita da capital, em exercício, Marfisa Galvão (PSD), nesta sexta-feira (21).

“O Pavilhão Municipal deverá ser hasteado, a meio mastro, no Edifício-Sede da Prefeitura, enquanto durar o luto de que trata o Art. 1º, de acordo com as normas estabelecidas na Legislação Federal”, afirmou.

Desde 2015, Dona Beth Bocalom estava internada em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) domiciliar devido ser portadora de uma doença degenerativa conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A doença ataca o sistema nervoso, que enfraquece os músculos e, por consequência, afeta todas as funções físicas e motoras.