Vereadores aprovam Moção de Pesar pelo falecimento da primeira-dama Beth Bocalom

Na sessão online desta quinta-feira, 20, os vereadores da Câmara de Rio Branco aprovaram, por unanimidade, uma Moção de Pesar, a qual presta condolências à família da primeira-dama da capital, Elizabeth Bocalom, 64 anos, pelo seu falecimento. Dona Beth faleceu nesta quarta-feira, 19, no município de Araguari (MG).

Desde 2015, Dona Beth Bocalom estava internada em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) domiciliar devido ser portadora de uma doença degenerativa conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). A doença ataca o sistema nervoso, que enfraquece os músculos e, por consequência, afeta todas as funções físicas e motoras.

Na sessão, os vereadores dedicaram as suas falas para prestar condolências ao prefeito, Tião Bocalom, pelo falecimento da esposa.

“Eu rogo a Deus que dê conforto ao prefeito e a sua família. Força, prefeito! Descanse em paz, dona Beth! Proteja aí de cima o nosso município. Conte sempre comigo, prefeito”, afirmou Samir Bestene.

“A dona Beth era uma mulher que sempre esteve ao lado do Bocalom. Ela era aquela que acordava cedo para receber as pessoas na sua casa. Era uma pessoa sincera, direta e falava as coisas na cara. Dona Beth hoje descansa no reino celestial porque ela cumpriu a função dela de mulher companheira. Hoje, o momento é de dor e de solidariedade. Que Deus conforte o coração do nosso prefeito”, afirmou Lene Petecão

“Quando eu orava pelo prefeito, eu sentia um sentimento de perda e comentei com a minha esposa: a esposa do prefeito vai partir pra glória, ela vai falecer. E eu falava isso com cuidado na sessão de terça-feira porque na verdade nós profetas somos mal interpretados. Eu dizia pra minha esposa, que Deus vai recolher dona Beth. Então, a gente deixa aqui os nossos sentimentos. Liguei pra ele ontem, ele não me atendeu já que estava angustiado e quero deixar uma palavra de Eclesiastes: o livro diz que é melhor quando nós seres humanos vamos a um velório do que participar de uma festa. É no velório que a gente faz uma reflexão sobre nossas vidas”, afirmou o vereador Pastor Arnaldo Barros.

“Eu só tenho sentimentos de pedir a Deus que conforte o seu coração porque eu sei do amor que você tinha pela sua esposa e que tem pela sua família. Tenho certeza que a Dona Beth está descansando em paz”, afirmou o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N. Lima (Progressistas).