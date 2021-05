Rodrigues Alves paga os servidores municipais nesta quinta-feira

A prefeitura de Rodrigues Alves paga nesta quinta-feira, 20, todos os funcionários públicos municipais. O pagamento no meio do mês foi uma medida adotada pelo prefeito Jailson Amorim, desde que assumiu a gestão do município, em julho do ano passado, após a morte do ex-prefeito Sebastião Correia. Depois de eleito, ele segue com a remuneração na mesma data.

“Se temos os recursos não há porque esperar até o final do mês para pagar os servidores, que são nossos parceiros na gestão. Também aquece o comércio no meio do mês e é bom para todos”, destaca o prefeito.

Servidores, sindicalistas e o comércio aplaudem a decisão de Amorim, que tornou Rodrigues Alves o primeiro município do Acre a pagar seus servidores. O empresário Francisco Lima, do ramo de alimentos, explica que agora o comércio fica aquecido o mês inteiro. “No começo do mês tem a União, dia 20 a prefeitura e no final, o governo do Estado. A decisão do prefeito foi a melhor”, avalia.

Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinteac) de Rodrigues Alves, Jaicon Azevedo, os servidores trabalham mais tranquilos e motivados na certeza do pagamento todo dia 20. “São duas coisas boas: receber em dia, sem atraso e no meio do mês. Os servidores se sentem valorizados nessa gestão”, conclui.