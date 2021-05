Senador Guiomard realiza mutirão para vacinar população com comorbidades

Nesta sexta-feira, 21, a prefeitura de Senador Guiomard estará com sua equipe de vacinação contra a Covid-19, no Centro do Idoso, das 7h30 às 12 horas, imunizando quem pertence ao grupo prioritário de pessoas com comorbidades.

Quem tem de 18 a 59 anos e apresenta alguma comorbidade pode fazer o cadastro na Secretaria Municipal de Saúde ou por meio do número (68) 9 9201-7530.

Para se cadastrar, o paciente precisa apresentar documentos pessoais, a receita com os remédios que toma e um laudo médico atestando a comorbidade.