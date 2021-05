Prefeitura de Rio Branco divulga resultado de processo seletivo para cargos de nível médio

A prefeitura de Rio Branco divulgou nesta quinta-feira, 20, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para reforçar as equipes de saúde da atenção primária da capital. As convocações deverão ocorrer nos próximos dias.

Foram divulgados os resultados para os cargos de: agente de endemias, agente de zoonoses, técnico em enfermagem e condutor de ambulância.

As cargas horárias variam de 30 a 40 h semanais com remunerações que varia R$ 1.162,80 com gratificação que chega até R$ 1.320,00. As contratações terão vigência de 180 dias, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

Para saber o resultado, clique aqui.