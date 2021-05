Grevistas da Educação fazem vigília em frente ao Palácio Rio Branco

Na noite desta quarta-feira, 19, os professores e funcionários das escolas públicas fizeram uma vigília da educação em frente ao Palácio Rio Branco, em homenagem aos servidores que foram vítimas da Covid-19.

Os manifestantes aproveitaram a ocasião, para anexar cruzes e acender velas na frente do edifício do governo, em memória aos profissionais que, em vida, defenderam a educação.

A professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), fez um balanço do movimento e informou que mais de 90% das escolas da rede pública estão com as atividades paralisadas tanto na capital como no interior do estado.

Em seguida, a sindicalista falou de uma reunião que ocorrerá na manhã desta quinta-feira, 20, no gabinete da Secretaria Estadual de Educação, com a participação da gestora Socorro Neri, dos representantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (Sinproacre), do Sindicato dos Técnicos Administrativos e Apoio Administrativos Educacionais do Acre (Sintae) e do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (Codep/AC).

“Vamos em busca da contraproposta do governo do Estado”, revelou. O movimento grevista reivindica a reposição das perdas inflacionárias correspondente ao período de 2017/2021, a nova reestruturação da tabela dos pisos da carreira do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR da Educação), o pagamento das aulas complementares, o retorno da remuneração do ensino especial, a contratação dos professores do cadastro de reserva, a correção da gratificação dos gestores de escola e a vacinação em massa da comunidade escolar.