Acreana Gleici deverá ser eliminada do reality show “No Limite”

Uma matéria veiculada pelo jornalista, André Romano, do Observatório da TV, que faz parte da UOL, coloca a acreana Gleici Damasceno, campeã do BBB 18, como uma das eliminadas do reality show “No Limite”. A eliminação da acreana deverá ser veiculada nas próximas semanas.

Segundo o jornalista, ainda há seis participantes que ainda estão na disputa para ganhar o prêmio máximo do reality de sobrevivência da Globo. Entre os ex-BBBs que permanecem no jogo estão: Viegas, Carol Peixinho, Kaysar, Elana, Marcelo Zulu e Jéssica Mueller.

Já os participantes que foram eliminados da atração e permanecem reclusos em um hotel de luxo em Beberibe, no Ceará, são: Ariadna Arantes, Iris Stefanelli, Arcrebiano Araújo, Lucas Chumbo, Guilherme Napolitano, Gleici Damasceno, André Martinelli e Paula Amorim.

Ainda de acordo com as informações, os ex-brothers eliminados ficam hospedados no Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes em Beberibe, no Ceará, onde acontecem as gravações. Os participantes só poderão deixar o confinamento quando as gravações do jogo chegarem ao fim e deverão manter a confidencialidade do projeto. Caso o contrário, eles poderão pagar uma multa que chega a R$ 500 mil, valor do prêmio máximo.