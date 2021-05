Esposa de Gedeon depõe em delegacia por 2 horas e sai escoltada pela polícia e familiares

A esposa do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 20, no Segundo Distrito de Rio Branco, esteve na tarde de hoje na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção de Pessoas (DHPP), localizada no bairro Cadeia Velha, para prestar depoimento ao delegado Marcos Cabral, responsável pela investigação do assassinato.

Lucia Barros chegou por volta das 14h escoltada por policiais civis e familiares e depôs cerca de três horas, sendo liberada no final da tarde. Conforme ac24horas adiantou, a esposa do ex-gestor de Plácido teria informações de quem poderia ter sido o mandate do assassinato do marido.

O assassinato de Gedeon Barros, de 52 anos, tem indícios de execução e pode ter sido encomendado por questões de dívidas decorrentes das últimas eleições. A polícia, inclusive, já teria o nome do mandante do crime, segundo apurou o ac24horas.

A informação é extraoficial, mas segundo pessoas próximas ao ex-prefeito, Gedeon já havia sido ameaçado de morte por uma pessoa que alegava uma dívida. Em razão das ameaças, ele chegou a registrar ocorrência via Ciosp.

No entanto, as ameaças persistiram e Gedeon, supostamente, teria repassado o nome do sujeito a sua esposa e avisou que se acaso ocorresse algo, o principal suspeito seria esse homem que não teve a identidade revelada.

O ac24horas apurou que a investigação deverá ocorrer sob sigilo e é provável que pedidos de prisão e buscas e apreensão sejam expedidos nós próximos dias pela justiça. Enquanto isso, Lúcia seguirá vigiada por Policiais e familiares.