Dias antes da morte, Gedeon comemorou aniversário do filho de 1 ano no Facebook

Em sua última postagem em seu perfil pessoal no Facebook, o ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), assassinado com dois tiros na manhã desta quinta-feira, 20, próximo a Corrente, no Segundo Distrito, em Rio Branco, fez uma declaração de amor ao seu filho pequeno, Gedeon Júnior. O ex-prefeito deixa esposa e um casal de filhos.

A exatos 15 dias antes do ocorrido nesta quinta-feira, 20, o filho de Gedeon Barros, Gedeon Júnior, havia completado um ano de nascimento. Nas redes sociais, Gedeon faz diversas declarações de amor ao seu pequeno.

“Meu lindo filho, hoje você completa um aninho de vida! Um ano de muito amor, aprendizagem e felicidade sem fim. Cada segundo de descoberta ao seu lado é uma bênção de Deus. E cada momento vivido eu vou guardando no meu coração, pois quero lembrar de tudo mais tarde. O primeiro sorriso, os primeiros passinhos, as primeiras palavras… tudo! Você é o meu tesouro, e o grande amor da minha vida. Passou tudo tão rápido que mal posso acreditar. Foram muitas aventuras e tanto você quanto eu, aprendemos muito nesse ano. Prometo cuidar e amar você todos os dias. Você tem toda sua vida para viver e quero estar ao seu lado em todos os momentos. Amo você, meu filho! Feliz aniversário!”, escreveu.