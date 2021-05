Setor de serviços no Acre apresenta resultados positivos em março

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana, em todo o País, o mês de março apresentou um volume de serviços com resultado negativo de -4%, acumulando nos últimos 12 meses a marca negativa de -8%. O Acre, no entanto, segue à contramão do Brasil, com pequena recuperação na atividade e alcançando 1,2%.

O consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, explicou que, em todo o País, a receita nominal de serviços caiu menos o volume dos serviços analisados, obtendo índices de -0,4% no mês de março e, no acumulado dos últimos 12 meses, uma retração de -7,7%.

“O turismo também apresenta resultados ruins para todo o setor e, bem maiores do que nos demais serviços. Somente no mês de março, [o turismo] amargou uma retração de – 21% em seu volume e -44,4% na receita acumulada relacionada ao setor”, explicou o consultor.

No que diz respeito ao volume de serviços, o alcance do Estado foi de 1,2%; além disso, foi registrado 1,9% na receita de serviços, justificado pela flexibilização que se vê em todo o Estado de abertura das atividades. Quando se refere ao acumulado de 12 meses, contudo, o Acre sentiu um impacto negativo de -8%, e a receita nominal reduziu -8,2%. “Tal volume sentiu um impacto negativo de -8% e a receita nominal reduziu -8,2%, apesar do resultado positivo na variação mensal”, reiterou Garó.

Para o consultor, surge uma perspectiva de que, com a mudança no grau de risco para a fase amarela em todo o Estado, haja uma retomada mais célere do setor de serviços. “Que está bastante fragilizado ao longo dos últimos 17 meses”, finalizou.