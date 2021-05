Saiba como identificar e aliviar as alergias respiratórias

O tempo seco do outono e a pandemia do coronavírus têm acendido o alerta de todos. Para quem tem alergias respiratórias o problema é ainda maior, já que os sintomas desses incômodos podem se parecer com os da nova doença.

Então, como diferenciar? Apesar de semelhantes, as duas condições possuem diferenças importantes. Uma delas está relacionada com a prevenção, pois as alergias, mesmo crônicas, podem ser evitadas com medidas simples. Entenda melhor!

O que são e quais são os sintomas das alergias respiratórias?

As alergias respiratórias são uma reação imunológica que algumas pessoas têm ao entrar em contato com determinadas substâncias. As crises podem ser provocadas por perfume, pelos de animais, pó, etc.

O tipo de alergia mais comum é a rinite. Segundo dados da Organização Mundial da Alergia, cerca de 30 a 40% da população sofre com esse problema. A rinite é caracterizada por espirros, coriza, dor de cabeça, entupimento nasal, sonolência e muito mais.

Outra reação alérgica bastante comum é a asma, cujos sintomas são falta de ar, chiado, sensação de aperto no peito e tosse. Por sua vez, quem tem sinusite costuma sentir dores atrás dos olhos, nariz congestionado, dor de garganta, perda do olfato, entre outros sinais.

Como visto, algumas alergias têm sintomas parecidos com o do coronavírus, como tosse, dor de cabeça e indisposição. No caso da nova doença, as pessoas podem ter ainda febre, perda de paladar, tosse seca, dores musculares, diarreias e irritações na pele.

Por via das dúvidas, ao sentir dois ou mais sintomas, é importante buscar auxílio médico, pois, se for covid, será possível tratar o problema no começo. Vale notar que, diferentemente das alergias, o coronavírus é uma doença contagiosa que pode ser transmitida por gotículas e até pelo ar. Devido a isso, a principal recomendação das autoridades é para que as pessoas não se aglomerem e usem máscara ao sair de casa.

Como evitar e aliviar as alergias respiratórias?

Felizmente, as alergias respiratórias podem ser evitadas. Uma das medidas a ser adotada é lavar cobertores e casacos que estejam guardados no armário. Muitas pessoas mantêm as peças guardadas por muito tempo, o que faz com que se acumulem ácaros. Mesmo que as roupas não estejam com cheiro forte, é importante higienizá-las antes do uso.

Trocar a roupa de cama todas as semanas também ajuda a dispersar os microrganismos. Além de lavar lençóis, fronhas e cobertores, vale deixá-los um tempo no sol, pois ácaros e fungos não resistem ao forte calor.

Outra medida importante é deixar o ambiente ventilado. Ainda que esteja ventando, é necessário abrir um pouco venezianas e janelas para que o ar circule.

Sobretudo para quem tem predisposição a sofrer com alergias respiratórias, é interessante usar soro fisiológico de duas a três vezes por dia para lavar o nariz. Já para as pessoas que sofrem de falta de ar, por terem bronquite ou asma, por exemplo, vale a pena ter um inalador em casa.

Esse tipo de equipamento é vendido nas farmácias de todo o país e você poderá encontrar, por exemplo, na Bifarma, Raia, Drogaria Pacheo e também na Panvel. Nas ofertas do Carrefour, é possível obter um a partir de R$ 169. Além de ser mais prático, ter um inalador pode evitar as idas ao hospital, ainda mais em um momento como o atual de pandemia.

Tão importante quanto evitar o contágio do novo coronavírus é adotar medidas para não ter crises alérgicas, pois, além dos sintomas semelhantes, elas prejudicam a qualidade de vida. Como visto no artigo, as reações do sistema imunológico podem ser dribladas com ações simples, por exemplo, soro fisiológico, lavagem de roupas pesadas e uso de inalador.