Paula Mariano vai assumir Sesacre no lugar de Alysson Bestene

O governador Gladson Cameli (Progressistas) garantiu, em entrevista na manhã desta quarta-feira (19), que a escolhida para assumir o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) será a atual subsecretária, médica Paula Mariano.

Mariano deverá assumir a vaga no lugar do gestor Alysson Bestene que será demandado para a articulação política do governo. “Lembrando que o Alysson está saindo por vontade própria, quem vai assumir é a subsecretária, Paula Mariano”, declarou.

O chefe do executivo acreano disse, ainda, que a atual coordenadora regional da Saúde, Muana Araújo, deverá assumir o comando de uma nova pasta que deverá integrar o governo, a Secretaria de Saúde do interior do Estado. “Vai ter um órgão no interior, e a Muana deve assumir”, garantiu.