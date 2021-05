Parte de dinheiro é recuperado com bando que furtou Caixa Aqui em Porto Walter

A Polícia Militar prendeu seis homens acusados de furtar cerca de R$ 70 mil do único Caixa Aqui da cidade de Porto Walter, que funcionava dentro de uma loja de roupas do município. As prisões foram feitas na madrugada dessa terça-feira, 18, nas áreas urbanas e rurais da cidade.

O comandante do 6° Batalhão da PM, tenente-coronel Evandro Bezerra, conta que um preso estava com R$ 4,9 mil e que a ocorrência ainda está em andamento.

Segundo a gerente do estabelecimento, Euziane Almeida, que é irmã da proprietária, R$ 70 mil foram levados do local, sendo que no cofre havia dinheiro da loja de confecções e do Caixa Aqui.

O roubo aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. Os ladrões arrombaram o imóvel e levaram o cofre onde o dinheiro estava guardado. O cofre foi encontrado arrombado em uma praia antes do início das prisões.

*A reportagem errou ao dizer que o valor recuperado somava quase R$ 30 mil.