Nicolau se reúne com cadastro de reserva da Civil coloca estrutura da Aleac a disposição

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, voltou a se reunir com os aprovados no Cadastro de Reserva do concurso da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 19.

No dia anterior, Nicolau, já havia recebido dois representantes dos aprovados e garantido que iria buscar uma intermediação junto ao governador Gladson Cameli para buscar uma solução. O governador, inclusive, recebeu representantes no período da tarde onde voltou a reiterar o desejo de convocar os aprovados.

Como os integrantes do cadastro de reservas afirmam que só suspendem o acampamento na entrada da Aleac com, pelo menos, uma data definida para a convocação para o curso de formação, Nicolau, ao lado do deputado Roberto Duarte (MDB), conversou novamente com os manifestantes e garantiu que a estrutura da Casa, como banheiros e água, está disponível para uso das pessoas que estão acampadas.

“A gente está em um momento de pandemia, com a casa fechada. Mesmo assim, queremos deixar claro que a estrutura da casa está disponível para que vocês possam usar o banheiro. Contem conosco e vamos continuar fazendo essa intermediação junto ao governador para que haja uma resposta sobre a situação de vocês o mais rápido possível”, afirmou Nicolau.