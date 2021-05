Infraestrutura deve investir R$ 12 milhões em obras de pavimentação em 5 bairros da Capital

Em cerimônia realizada no fim da manhã desta quarta-feira (19) o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), o secretário de Estado de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Luiz Felipe Aragão, realizaram a assinatura das Ordens de Serviço para execução e pavimentação nos bairros em Rio Branco.

As obras vão ser executadas em cinco bairros da capital, dentre eles, Benfica, Portal da Amazônia, Boa Vista, Sobral e Canaã. De acordo com a assessoria do governo, o valor investido chega a mais de R$ 12 milhões e cerca de cinco empresas devem executar a pavimentação dos bairros.

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) adiantou que as obras devem fomentar o desenvolvimento econômico do Estado. “Estou muito feliz porque essa obra vai gerar emprego e renda a população”, ressaltou.

Em seu pronunciamento na solenidade, Cameli fez um apelo aos representantes das construtoras para que realize a contratação de trabalhadores dos bairros que serão executados.

O chefe do executivo fez críticas direcionadas a alguns prefeitos. Segundo ele, o governo solicitou as máquinas que estão cedidas aos municípios. “Vou pegar as do estado. Tem prefeito querendo mandar nas máquinas, primeiro eles se elejam e depois eles pensem em decidir o que fazer com elas”, argumentou.

Por fim, Gladson garantiu que fará, nos próximos meses, a restauração de todos os prédios públicos e reestruturação dos ramais no interior do Acre.