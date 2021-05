Governo garante que vai sancionar lei que visa contratar médicos formados no exterior no Acre

Após a manifestação dos médicos formados no exterior em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o governador, Gladson Cameli (Progressistas), garantiu que vai sancionar o PL 45/2021, de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que visa a contratação de médicos brasileiros, formados no exterior, com atuação no Mais Médicos para atuar no estado e municípios enquanto durar a pandemia da Covid-19.

A decisão do governador vai contra o posicionamento do CRM (Conselho Regional de Medicina) e Sindmed. “Irei sancionar com toda certeza. O governador tem que lutar por todos. Direitos iguais para todos”, declarou Cameli.

O chefe do Poder Executivo garantiu que a lei deve ser publicada em edição do Diário Oficial ainda nesta semana.