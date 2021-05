Gladson faz proposta, mas cadastro de reserva da Polícia Civil não aceita: “Não nos contempla”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve reunido com representantes do Cadastro de Reserva da Polícia Civil e da Polícia Militar, no acampamento em frente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em busca de solucionar o impasse com a categoria, no entanto, não obteve sucesso.

De acordo com o representante do movimento, Walter Frank, 37 anos, Cameli compareceu às 2 horas da madrugada desta quarta-feira (19), porém, sinalizou com a proposta de convocação para o curso de formação para fevereiro de 2022. “Ele fez essa proposta para o curso de até fevereiro do ano que vem, no entanto, não nos contempla. Essa abordagem não aceitamos”, declarou.

Cameli esteve reunido na terça-feira (18) e, na ocasião, sinalizou que iria viabilizar a pauta da categoria de ingressar no curso de formação, a Acadepol, da Polícia Civil até setembro deste ano.

Em abril de 2019, o governador convocou 500 aprovados nos concursos públicos das polícias Militar e Civil do Acre. Em junho do ano passado, 62 novos servidores na Polícia Civil foram empossados, sendo 7 delegados, 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia.

Já em 2017, o concurso da Polícia Civil também era para preenchimento de 250 vagas. Os salários variavam de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00. O processo seletivo teve 7.652 pessoas inscritas, segundo a Secretaria de Gestão e Administração (SGA).

Ao todo, 176 eram para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para o cargo de delegado de Polícia Civil e outras 36 vagas para escrivão.