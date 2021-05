Gladson é confrontado por aprovados da segurança e garante curso de formação em 2022

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil e Militar entraram em conflito no final da manhã desta quarta-feira, 19, na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Cameli desceu e foi ao encontro dos manifestantes mais uma vez, na tentativa de resolver o impasse da convocação ainda não realizada pelo governo.

Embora já aparentasse irritação com a situação, Cameli citou problemas relacionados com a pandemia do coronavírus para inviabilizar a convocação dos 500 aprovados do concurso em 2017. “Eu já estive reunido aqui pela madrugada, formei compromisso e não estou sentindo confiança dos senhores. Eu já falei que garanto o chamamento dos aprovados do Cadastro de Reserva para fevereiro do ano que vem, dia 22 mais ou menos”, declarou.

O representante do movimento, Walter Frank, 37 anos, não concordou com o posicionamento, mas, após a determinação de Cameli, não houve outra alternativa a não ser acatar a decisão.

Em abril de 2019, o governador convocou 500 aprovados nos concursos públicos das polícias Militar e Civil do Acre. Em junho do ano passado, 62 novos servidores na Polícia Civil foram empossados, sendo 7 delegados, 11 escrivães, 39 agentes e 5 auxiliares de necropsia.

Já em 2017, o concurso da Polícia Civil também era para preenchimento de 250 vagas. Os salários variavam de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00. O processo seletivo teve 7.652 pessoas inscritas, segundo a Secretaria de Gestão e Administração (SGA).

Ao todo, 176 eram para o cargo de agente de Polícia Civil, 20 para auxiliar de necropsia, 18 para o cargo de delegado de Polícia Civil e outras 36 vagas para escrivão.