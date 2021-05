Estudantes reclamam de favorecimento da prefeitura em vacinação de alunos da Uninorte

Estudantes do curso de Odontologia da Estácio/Unimeta em Rio Branco estão revoltados com o que chamam de favorecimento aos acadêmicos da Uninorte do mesmo curso. De acordo com os estudantes, não há uma explicação plausível para que os acadêmicos de uma instituição tenham sido imunizados, até com a segunda dose, enquanto estudantes de outras instituições foram preteridos.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco para saber o motivo da vacinação ter acontecido apenas para os acadêmicos da Uninorte. O secretário Frank Lima deu suas explicações.

“Os alunos da Uninorte foram vacinados naquele momento porque tinha vacina e a instituição pediu primeiro. Outra coisa é que a Uninorte tem um diferencial para a Unimeta. Eles possuem uma clínica escola e por isso, os estudantes deles não vêm para a nossa rede, é o contrário, eles levam os nossos pacientes para atender na rede deles. Os estudantes da Unimeta precisam ter um pouquinho de paciência, nós pedimos uma suplementação do Ministério da Saúde. Além da Unimeta, tem a UFAC também, o que acontece é que agora não tem vacina para acadêmicos”, explica Frank Lima.

A explicação do secretário municipal de saúde causou ainda mais revolta entre os estudantes, já que a Estácio/Unimeta também possui uma clínica escola onde são feitos atendimentos gratuitos à população.

“Isso é muita injustiça e tem que ser investigado o porquê do privilégio. Nós fazemos o mesmo trabalho, atendemos diariamente pessoas da comunidade com restauração, endodontia (canal) e extração e então queremos saber qual o motivo de apenas os alunos da Uninorte terem sido vacinados. É preciso explicar esse favorecimento. A nossa instituição mandou a lista de vacinação. Isso causa uma revolta muito grande, porque nós trabalhamos igualmente, nos colocando em risco, podendo levar o vírus para a nossa família, aí você vê apenas uma instituição sendo privilegiada”, afirma a estudante Bárbara Gadelha.

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) confirmou que há um procedimento instaurado para apurar os motivos da imunização ter ocorrido apenas para os estudantes da Uninorte.